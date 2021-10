Real Madrid | Ancelotti dopo il ko con l’Espanyol | “Peggior partita della stagione”

(Di domenica 3 ottobre 2021) Due sconfitte in pochi giorni, una più umiliante dell’altra. Stiamo parlando del, chela debacle in Champions League contro lo Sheriff, è stato battuto anche dalin campionato. Due 2-1 che fanno male e che ovviamente lasciano interdetto il tecnico Carlo. “E’ stata la nostra. La sosta nazionali? Dovremo approfittarne per capire il motivo per cui il nostro atteggiamento sia cambiato nel giro di sette giorni” ha tuonato l’allenatore. SportFace.

Dopo lo choc della sconfitta in Champions League con lo Sheriff Tirasopol, ildi Carlo Ancelotti incassa anche il primo ko in campionato, perdendo 2 - 1 sul campo dell'Espanyol. I blancos dividono ora la vetta, a 17 punti, con l'Atletico, che ieri ha battuto ...BARCELLONA (SPAGNA) - Secondo scivolone di fila per il, che dopo l'incredibile sconfitta interna di Champions League con la cenerentola moldava Sheriff di martedì scorso, esce sconfitto anche dalla visita all' Espanyol . In doppio svantaggio ...Dopo lo choc della sconfitta in Champions League con lo Sheriff Tirasopol, il Real Madrid di Carlo Ancelotti incassa anche il primo ko in campionato, perdendo 2-1 sul campo dell'Espanyol. (ANSA) ...(ANSA) – ROMA, 03 OTT – Dopo lo choc della sconfitta in Champions League con lo Sheriff Tirasopol, il Real Madrid di Carlo Ancelotti incassa anche il primo ko in campionato, perdendo 2-1 sul campo del ...