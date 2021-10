Razzismo | Osimhen | «I genitori facciano capire ai figli quanto sia disgustoso odiare per il colore della pelle»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 ottobre 2021) Victortorna sulepisodio distasera al Franchi dove alcuni sostenitoriFiorentina hanno indirizzato vomitevoli ululati all’indirizzo diAnguissa e Koulibaly. Koulibaly è stato anche definito scimmia. Joe Barone, dg viola, si è scusato con Koulibaly, la Fiorentina si è dissociata. Adesso si attende la risposta ufficiale di Commisso che dovrebbe allontanare per sempre gli autori di questi gesti razzisti. Questo il tweet di, tradotto in un italiano non perfetto ma ugualmente chiaro. speak to your kids, your parents make them understands how disgusting it is to hate an individual because of the color of their skin NO TO RACISM parla con i tuoi, i tuoifannoloro ...