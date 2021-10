Razzismo in Fiorentina Napoli: presi di mira Osimhen, Anguissa e Koulibaly (Di domenica 3 ottobre 2021) Episodio razzista durante il match del Franchi tra Fiorentina e Napoli: coinvolti Osimhen, Zambo Anguissa e Koulibaly Episodio di Razzismo durante il match del Franchi tra Fiorentina e Napoli. Alcuni tifosi della squadra viola avrebbero intonato, secondo quanto riportato da DAZN, cori discriminatori nei confronti di Victor Osimhen, Franck Zambo Anguissa e Kalidou Koulibaly. A rispondere alle offese sarebbe stato soltanto il difensore senegalese, che non avrebbe digerito l’epiteto “scimmia”. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Episodio razzista durante il match del Franchi tra: coinvolti, ZamboEpisodio didurante il match del Franchi tra. Alcuni tifosi della squadra viola avrebbero intonato, secondo quanto riportato da DAZN, cori discriminatori nei confronti di Victor, Franck Zamboe Kalidou. A rispondere alle offese sarebbe stato soltanto il difensore senegalese, che non avrebbe digerito l’epiteto “scimmia”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

