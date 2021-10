Razzismo | Alvino | «La procura federale ha interrogato Koulibaly e il giornalista di Dazn»

Advertising

Durante la gara tra Fiorentina e Napoli sarebbe avvenuto un ennesimo episodio di. Come ... 'Hai detto scimmia? Vieni a dirlo qui!' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI...Durante la gara tra Fiorentina e Napoli sarebbe avvenuto un ennesimo episodio di. Come ... 'Hai detto scimmia? Vieni a dirlo qui!' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI...Carlo Alvino, giornalista, ha rivelato su Twitter, le ultime sulla brutta situazione che si è venuta a creare dopo Fiorentina-Napoli, in merito ai cori razzisti nei confronti di Koulibaly. “La procura ...Razzismo. Carlo Alvino ha pubblicato un tweet a proposito dei vergognosi cori razzisti nei confronti di Anguissa Koulibaly e Osimhen. La procura federale ha interrogato il giornalista di Dazn che ha s ...