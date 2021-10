Queen, Roger Taylor all’attacco dei no vax: “Sono patetici” (Di domenica 3 ottobre 2021) Queen, Roger Taylor ha criticato i no vax definendoli patetici per il modo in cui stanno ostacolando la campagna vaccinale mondiale. Queen, Roger Taylor si scaglia contro i no vax definendoli “patetici” e “insensati” (Getty Images)La star e batterista del celebre gruppo Roger Taylor sta criticando i no vax anche per il modo in cui stanno ostacolando i green pass per partecipare ai concerti live in tutto il mondo. Il batterista 72enne, ha trascorso il lockdown registrando il suo primo album in solo dopo circa una decade, intitolato “Outsider” ed era pronto a cominciare il suo tour con alcuni brani inediti del celebre gruppo rock. Tutte le date del tour Sono sold out, infatti il ... Leggi su ck12 (Di domenica 3 ottobre 2021)ha criticato i no vax definendoliper il modo in cui stanno ostacolando la campagna vaccinale mondiale.si scaglia contro i no vax definendoli “” e “insensati” (Getty Images)La star e batterista del celebre grupposta criticando i no vax anche per il modo in cui stanno ostacolando i green pass per partecipare ai concerti live in tutto il mondo. Il batterista 72enne, ha trascorso il lockdown registrando il suo primo album in solo dopo circa una decade, intitolato “Outsider” ed era pronto a cominciare il suo tour con alcuni brani inediti del celebre gruppo rock. Tutte le date del toursold out, infatti il ...

