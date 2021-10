Quanto guadagna il sindaco di Roma: lo stipendio del primo cittadino (Di domenica 3 ottobre 2021) Quanto guadagna (stipendio) il sindaco di Roma? Molti cittadini Romani e non, viste le elezioni amministrative 2021 in corso, se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: a Roma, stando ai dati dell’ultimo censimento del 2012, ci sono 2,627 milioni di abitanti. Di conseguenza lo stipendio del sindaco della Capitale dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 mila euro. Attenzione però: lo stipendio del sindaco di Roma è molto inferiore a questa cifra. La normativa infatti prevede che è possibile ridurre il compenso e così è stato. Come dichiarò Marino, lo stipendio del sindaco di Roma è di circa 4.500 euro, a cui vanno aggiunti i rimborsi per ... Leggi su tpi (Di domenica 3 ottobre 2021)) ildi? Molti cittadinini e non, viste le elezioni amministrative 2021 in corso, se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: a, stando ai dati dell’ultimo censimento del 2012, ci sono 2,627 milioni di abitanti. Di conseguenza lodeldella Capitale dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 mila euro. Attenzione però: lodeldiè molto inferiore a questa cifra. La normativa infatti prevede che è possibile ridurre il compenso e così è stato. Come dichiarò Marino, lodeldiè di circa 4.500 euro, a cui vanno aggiunti i rimborsi per ...

Ultime Notizie dalla rete : Quanto guadagna Insigne, per il rinnovo parti ancora lontane. Offerta di ADL al ribasso Ecco quanto riportato: È il motivo per cui il presidente ha disegnato un prolungamento al ribasso del 30% circa. I conti sono chiari: ora Insigne guadagna 4,5 milioni e per il club dovrebbe ...

Gazzetta - Rinnovo Insigne, De Laurentiis offerta al ribasso: le cifre Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: ' Secondo la stampa inglese il Chelsea ha messo gli occhi ... I conti sono chiari: ora Insigne guadagna 4,5 milioni e per il club dovrebbe rinunciare ad una ...

Chi è Barbara Palombelli, quanto guadagna la conduttrice di Forum Ck12 Giornale Manchester United, occhi su Kessie per il dopo-Pogba Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che cita come fonte i tabloid inglesi, il Manchester United starebbe studiando la pratica Kessie per dargli l’eredità di Pogba.

Quanto guadagna Gianmaria Antinolfi: biografia e patrimonio del noto imprenditore Chi è e quanto guadagna Gianmaria Antinolfi, nuovo concorrente del GF, e noto imprenditore italiano nel settore .... Gianmaria Antinolfi, oltre a essere famoso per il suo breve flirt con la showgirl B ...

