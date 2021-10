Pronostici di oggi 4 ottobre, Liga I rumena, serie C e Segunda Division spagnola (Di lunedì 4 ottobre 2021) Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 4 ottobre, in attesa degli impegni delle nazionali con gli azzurri impegnati nelle Final Four di Nations League si continua a giocare nei vari campionati nazionali. In serie C sfida tra Picerno e Catania e il Palermo è impegnato sul campo della Juve Stabia. Nella Liga I InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 4 ottobre 2021) Eccoci dunque al riepilogo deidi, in attesa degli impegni delle nazionali con gli azzurri impegnati nelle Final Four di Nations League si continua a giocare nei vari campionati nazionali. InC sfida tra Picerno e Catania e il Palermo è impegnato sul campo della Juve Stabia. NellaI InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Pronostici di oggi 4 ottobre, Liga I rumena, serie C e Segunda Division spagnola - messina_oggi : La Roma non sbaglia, battuto 2-0 l’EmpoliROMA (ITALPRESS) - La Roma rispetta i pronostici e supera con merito in ca… - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #ArminiaBielefeld Vs #BayerLeverkusen è una partita della settima giornata di Bundesliga che si gioch… - blab_live : #Pronostici #marcatori oggi: quote, analisi e dritte di #Ajax1 - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #BayernMonaco Vs #Eintracht è una partita della settima giornata di Bundesliga che si giocherà oggi a… -