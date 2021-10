Primi tempi: Pellegrini porta in vantaggio la Roma. Lozano risponde a Martinez Quarta, Fiorentina-Napoli è 1-1 (Di domenica 3 ottobre 2021) Si sono conclusi i Primi 45? delle due gare domenicali delle 18 valide per la 7a giornata di Serie A 2021-22. All’Olimpico si affrontano Roma e Empoli, Pinamonti è costretto a lasciare il campo alla mezz’ora per un problema al flessore, al suo posto Mancuso. Zaniolo e Pellegrini i più pericolosi tra i giallorossi, per i toscani Bandinelli mette un brivido a Rui Patricio. Proprio Pellegrini sblocca la gara al 42? su assist di Mkhitaryan, piatto destro a battere Vicario. vantaggio Roma all’intervallo. Al Franchi la gara inizia con una fase di studio, la Fiorentina passa con Martinez Quarta in girata su assist di Vlahovic al 29?. Lozano scuote il Napoli e impegna Dragowski, poi Osimhen scappa via in ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 ottobre 2021) Si sono conclusi i45? delle due gare domenicali delle 18 valide per la 7a giornata di Serie A 2021-22. All’Olimpico si affrontanoe Empoli, Pinamonti è costretto a lasciare il campo alla mezz’ora per un problema al flessore, al suo posto Mancuso. Zaniolo ei più pericolosi tra i giallorossi, per i toscani Bandinelli mette un brivido a Rui Patricio. Propriosblocca la gara al 42? su assist di Mkhitaryan, piatto destro a battere Vicario.all’intervallo. Al Franchi la gara inizia con una fase di studio, lapassa conin girata su assist di Vlahovic al 29?.scuote ile impegna Dragowski, poi Osimhen scappa via in ...

