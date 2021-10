Porro difende Fidanza: “La ricostruzione giornalistica di Fanpage fa orrore” (Video) (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 3 ott – Ha acceso il dibattito politico l’inchiesta / trappola di Fanpage ai “danni” di Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d’Italia. Nicola Porro si interroga sulla legittimità di una simile operazione e ne ridimensiona anche la portata: “Tre anni da infiltrato, 100 ore da girato, per un ipotetico finanziamento in nero di una cena elettorale?” Porro difende Fidanza: “Inchiesta imbarazzante” “La questione Fanpage è imbarazzante: abbiamo tutti gli elementi di questa vicenda …. un giornalista che per tre anni si mette di fianco di Fidanza, non uno qualsiaisi, un europarlamentare molto vicino alla Meloni” inizia Porro. “Raccontano questo mondo fatto di personaggi tra cui il Barone nero, un cazzaro, una macchietta. Lo dice ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 3 ott – Ha acceso il dibattito politico l’inchiesta / trappola diai “danni” di Carlo, europarlamentare di Fratelli d’Italia. Nicolasi interroga sulla legittimità di una simile operazione e ne ridimensiona anche la portata: “Tre anni da infiltrato, 100 ore da girato, per un ipotetico finanziamento in nero di una cena elettorale?”: “Inchiesta imbarazzante” “La questioneè imbarazzante: abbiamo tutti gli elementi di questa vicenda …. un giornalista che per tre anni si mette di fianco di, non uno qualsiaisi, un europarlamentare molto vicino alla Meloni” inizia. “Raccontano questo mondo fatto di personaggi tra cui il Barone nero, un cazzaro, una macchietta. Lo dice ...

Advertising

AceccKramer : RT @IlPrimatoN: 'Tre anni da infiltrato, 100 ore da girato, per un ipotetico finanziamento in nero di una cena elettorale?' - marialetiziama9 : RT @IlPrimatoN: 'Tre anni da infiltrato, 100 ore da girato, per un ipotetico finanziamento in nero di una cena elettorale?' - RinoCana : RT @IlPrimatoN: 'Tre anni da infiltrato, 100 ore da girato, per un ipotetico finanziamento in nero di una cena elettorale?' - arcoberici : RT @IlPrimatoN: 'Tre anni da infiltrato, 100 ore da girato, per un ipotetico finanziamento in nero di una cena elettorale?' - clcaramaschi : RT @IlPrimatoN: 'Tre anni da infiltrato, 100 ore da girato, per un ipotetico finanziamento in nero di una cena elettorale?' -