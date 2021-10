Pordenone-Vicenza, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 3 ottobre 2021) Pordenone-Vicenza di scena al “Teghil” dalle 16.15, per la 7a giornata del campionato di Serie B 21-22. Entrambe le squadre sono in crisi di risultato e la classifica particolarmente deludente, le spinge a tentare la conquista della prima vittoria stagionale. Ecco come i due tecnici potrebbero scegliere di iniziare la partita. Statistiche e curiosità di Pordenone-Vicenza La squadra di Rastelli, con un solo punto in classifica dopo le prime 6 giornate (1 pareggio, 5 sconfitte), ottenuto pareggiando in casa per 1-1 contro la Reggina alla 5a giornata. Nell’ultimo weekend di gioco, tuttavia, i Ramarri, in trasferta sul campo del Monza, sono caduti per 3-1 (Machin, Sampirisi e Vignato per i brianzoli, solo Tsadjout per i neroverdi). Con 15 gol al passivo, il Pordenone rappresenta la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 ottobre 2021)di scena al “Teghil” dalle 16.15, per la 7a giornata del campionato diB 21-22. Entrambe le squadre sono in crisi di risultato e la classifica particolarmente deludente, le spinge a tentare la conquista della prima vittoria stagionale. Ecco come i due tecnici potrebbero scegliere di iniziare la partita. Statistiche e curiosità diLa squadra di Rastelli, con un solo punto in classifica dopo le prime 6 giornate (1 pareggio, 5 sconfitte), ottenuto pareggiando in casa per 1-1 contro la Reggina alla 5a giornata. Nell’ultimo weekend di gioco, tuttavia, i Ramarri, in trasferta sul campo del Monza, sono caduti per 3-1 (Machin, Sampirisi e Vignato per i brianzoli, solo Tsadjout per i neroverdi). Con 15 gol al passivo, ilrappresenta la ...

Advertising

larocri76 : RT @notiziasportiva: #SerieB, #Pordenone vs #Vicenza: ambedue le rose vengono da un cambio in panchina che però non ha ancora permesso loro… - Tomas1374 : Ho visto che poi ieri la #Cremonese ha vinto grazie anche ad un assist facile di #Fagioli per il gol di… - tabellamercatob : Oggi si conclude la 7^ giornata #SerieB A seguire convocati e ultimi undici schierati Alle 14.00 #BresciaComo… - messveneto : Pordenone-Vicenza, chi si ferma è perduto lo dice la classifica: Spareggio salvezza a Lignano tra penultima e ultim… - ilveggente_it : ?? #SERIEB #Pordenone Vs #Vicenza è una partita della settima giornata di Serie B che si giocherà domani alle 16.15… -