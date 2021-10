Ponte di Ferro, incendio forse causato da bombole del gas: il giorno dopo fra curiosi e sopralluoghi (Di domenica 3 ottobre 2021) Mattinata di sopralluoghi e pellegrinaggi al Ponte dell?Industria dopo il vasto incendio che lo ha colpito nella notte. La strada è interrotta alla circolazione, vigili del fuoco e... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 3 ottobre 2021) Mattinata die pellegrinaggi aldell?Industriail vastoche lo ha colpito nella notte. La strada è interrotta alla circolazione, vigili del fuoco e...

fanpage : ?? ULTIM'ORA Un incendio sta letteralmente divorando il ponte di Ferro a Roma - emergenzavvf : #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco in corso lungo il #Tevere, nei pressi del Ponte di Ferro, per un #incendio ch… - GassmanGassmann : Incendio colpisce il famoso ponte di ferro di Roma ,facendone crollare le passerelle laterali… impressionante. - nieddupierpaolo : RT @Salinge06174892: non ho capito, a Roma 'na baraccopoli va a fuoco e brucia il ponte di ferro e tutto questo per i grulli è stato fatto… - AntonioAle57 : @Giurnal @LauraGio_75 @DuMetri come i tuoi pensieri giornalistici da pulitzer. il ponte è altissimo, di ferro e cem… -