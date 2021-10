Ponte di Ferro chiuso sei mesi, tre percorsi alternativi (Di domenica 3 ottobre 2021) «Sarà chiuso per mesi e mesi il Ponte di Ferro». Questa, nel pomeriggio di ieri, l?unica certezza che vedeva concordi i componenti del Coc, il Comitato operativo comunale... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 3 ottobre 2021) «Saràperildi». Questa, nel pomeriggio di ieri, l?unica certezza che vedeva concordi i componenti del Coc, il Comitato operativo comunale...

Advertising

GassmanGassmann : Incendio colpisce il famoso ponte di ferro di Roma ,facendone crollare le passerelle laterali… impressionante. - emergenzavvf : #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco in corso lungo il #Tevere, nei pressi del Ponte di Ferro, per un #incendio ch… - fattoquotidiano : Incendio Ponte di Ferro, Raggi: “Aspettiamo l’esito delle indagini. Io non mollo, amo Roma” - Frances32652343 : RT @Paolo__Ferrara: Un incendio questa notte ha devastato Ponte di ferro a Roma. Ci sono persone che temono sia doloso. Onestamente non so… - ConcasRita : RT @giusnico19511: La RAGGI nel suo mandato ne ha visti di tutti i colori, immondizia, bus bruciati, guasti alla metropolitana ed ora anche… -