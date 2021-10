Polo strategico nazionale | chi gestirà il cloud della Pa?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 03 ott – Entra nel vivo la contesa per il(Psn), ossia l’infrastruttura per la gestione indi dati e applicazioniPubblica Amministrazione. La posta in gioco è alta e non mancano i contendenti. Lo scorso 28 settembre la prima cordata, composta da Cdp, Leonardo, Tim e Sogei ha formalizzato la sua proposta. Prima di entrare nel vivocontesa, dobbiamo capire cosa ha in mente Palazzo Chigi.Cos’è il?Il progetto nasce con il decreto legge n 76 del 16 luglio 2020. Con questo provvedimento la Presidenza del Consiglio dei ministri (attraverso il Dipartimento per la trasformazione digitale) ha posto le basi per la nascita...