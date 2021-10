Pioli: “Vittoria pesante, stiamo crescendo. Siamo ambiziosi e cavalchiamo l’entusiasmo” (Di domenica 3 ottobre 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a DAZN dopo il successo dei rossoneri sull‘Atalanta. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una grande prestazione: è una Vittoria pensate che conclude un periodo molto impegnativo, in cui la squadra ha sempre risposto anche alle sconfitte. stiamo crescendo e dobbiamo assolutamente continuare così”. Sulle prestazioni dei singoli: “Ho chiesto uno sforzo importante. Brahim e Leao? Per gli attaccanti è più facile correre in avanti, cercando di essere pericolosi. Sono ragazzi con grandi qualità tecniche: abbiamo fatto bene la partita e sono soddisfatto della prestazione”. Sulla prestazione: “Quello che non abbiamo fatto bene nella prima mezz’ora di Liverpool, dove non eravamo stati dinamici, l’abbiamo fatto oggi: chi è marcato si deve muovere per ricevere, che sia un terzino, il ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 ottobre 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato a DAZN dopo il successo dei rossoneri sull‘Atalanta. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una grande prestazione: è unapensate che conclude un periodo molto impegnativo, in cui la squadra ha sempre risposto anche alle sconfitte.e dobbiamo assolutamente continuare così”. Sulle prestazioni dei singoli: “Ho chiesto uno sforzo importante. Brahim e Leao? Per gli attaccanti è più facile correre in avanti, cercando di essere pericolosi. Sono ragazzi con grandi qualità tecniche: abbiamo fatto bene la partita e sono soddisfatto della prestazione”. Sulla prestazione: “Quello che non abbiamo fatto bene nella prima mezz’ora di Liverpool, dove non eravamo stati dinamici, l’abbiamo fatto oggi: chi è marcato si deve muovere per ricevere, che sia un terzino, il ...

Advertising

Eurosport_IT : IL MILAN DEMOLISCE LA DEA ?????? Vittoria pesantissima dei rossoneri a Bergamo: l'Atalanta tenta la rimonta nel fina… - CalcioPillole : Milan, #Pioli soddisfatto dopo la vittoria al #GewissStadium. Parole di soddisfazione per Stefano Pioli dopo la vit… - edoardoconti91 : #Pioli è il miglior essere umano in circolazione in Serie A. Sempre in equilibrio, vittoria o sconfitta, anche a fr… - fcin1908it : Milan, Pioli: “Scudetto? Giusto cavalcare l’entusiasmo. Stasera vittoria pesante” - surfasport : ???? PIOLI 'VITTORIA PESANTE' ?? Queste sono state le parole di #Pioli dopo #AtalantaMilan ?? Il tecnico ha parlato del… -