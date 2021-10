Picerno-Catania (lunedì 4 ottobre, ore 15): convocati, formazioni, quote, pronostici (Di domenica 3 ottobre 2021) Primo posticipo della settima giornata in Serie C girone C e la matricola Picerno riceve in casa il Catania di Baldini. Un buon inizio di stagione per i rossoblu di Palo, che hanno messo insieme 8 punti sinora e sono a metà classifica. A Monopoli è arrivata la seconda sconfitta stagionale dopo quella contro il Bari, la InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 3 ottobre 2021) Primo posticipo della settima giornata in Serie C girone C e la matricolariceve in casa ildi Baldini. Un buon inizio di stagione per i rossoblu di Palo, che hanno messo insieme 8 punti sinora e sono a metà classifica. A Monopoli è arrivata la seconda sconfitta stagionale dopo quella contro il Bari, la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sportli26181512 : #Picerno-#Catania, siciliani in cerca di punti per risalire: Gli uomini di #Baldini finora hanno incassato 11 reti,… - lasiciliait : Il Catania con molte assenze verso la cruciale trasferta col Picerno - zazoomblog : Catania i convocati di Baldini per il Picerno - #Catania #convocati #Baldini #Picerno - SportSicilia : #Catania 24 convocati per posticipo contro Picerno. Ben 7 indisponibili: Russini, Bianco, Ceccarelli, Albertini, Fr… - Lasiciliaweb : Catania, ne mancano 7 Tante assenze col Picerno per Mularoni (f. Galtieri), in panchina al posto dello squalificato… -