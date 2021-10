Pericolo astensionismo sul voto torinese (Di domenica 3 ottobre 2021) Alla vigilia quasi un cittadino su due non sa chi scegliere. Dal 2011 in poi il crollo dell’affluenza: dal 66% al 54% Leggi su lastampa (Di domenica 3 ottobre 2021) Alla vigilia quasi un cittadino su due non sa chi scegliere. Dal 2011 in poi il crollo dell’affluenza: dal 66% al 54%

Advertising

StampaTorino : Pericolo astensionismo sul voto torinese - RomaSette : Verso le elezioni #amministrative2021, @ACLI_Roma promuove la campagna #voTiAMO, per sensibilizzare sull’importanza… - ACLI_Roma : RT @RomaSette: Verso le elezioni amministrative, @ACLI_Roma promuove #voTiAMO. Una campagna social per sensibilizzare sull’importanza del v… - RomaSette : Verso le elezioni amministrative, @ACLI_Roma promuove #voTiAMO. Una campagna social per sensibilizzare sull’importa… - Ione_Ferranti : RT @AlessLongo: Voto elettronico, troppo grande il pericolo brogli: ecco perché i rischi superano i vantaggi: Il voto elettronico ha il van… -