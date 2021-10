Parigi-Roubaix: trionfo di Sonny Colbrelli nell'inferno del pavè (Di domenica 3 ottobre 2021) L'anno d'oro dello sport italiano e di Sonny Colbrelli si arricchisce di un nuovo successo. Il 31enne atleta di Desenzano del Garda, che corre per la Bahrain Victorious, dopo aver vinto il campionato italiano ad Imola e il campionato europeo a Trento, conquista la vittoria nella 118esima edizione della Parigi-Roubaix, una delle classiche monumento del ciclismo internazionale. Era dal 1999, anno del successo di Andrea Tafi, che un azzurro non si imponeva in questa gara. Sonny Colbrelli vince in volata su Vermeersch e Van Der Poel L'azzurro, in questa prova massacrante, eccezionalmente corsa in autunno, anziché in primavera, dopo l'annullamento dello scorso anno e il rinvio di quest'anno, a causa della pandemia da Covid-19, si è imposto in una volata a tre con i suoi ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 3 ottobre 2021) L'anno d'oro dello sport italiano e disi arricchisce di un nuovo successo. Il 31enne atleta di Desenzano del Garda, che corre per la Bahrain Victorious, dopo aver vinto il campionato italiano ad Imola e il campionato europeo a Trento, conquista la vittoriaa 118esima edizione della, una delle classiche monumento del ciclismo internazionale. Era dal 1999, anno del successo di Andrea Tafi, che un azzurro non si imponeva in questa gara.vince in volata su Vermeersch e Van Der Poel L'azzurro, in questa prova massacrante, eccezionalmente corsa in autunno, anziché in primavera, dopo l'annullamento dello scorso anno e il rinvio di quest'anno, a causa della pandemia da Covid-19, si è imposto in una volata a tre con i suoi ...

