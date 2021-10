Paolo Berlusconi con la ex velina: le nuove foto per un vecchio gossip (Di domenica 3 ottobre 2021) Maddalena Corvaglia ha smentito le voci di un flirt, spiegando che si tratta solo di una grande amicizia. Sta di fatto che Paolo Berlusconi, 71enne fratello dell’ex premier Silvio Berlusconi, sembra passare davvero molto tempo con l’ex velina, come rivelano anche le immagini esclusive pubblicate dal settimanale “Oggi”. LEGGI ANCHE => Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi, una gita romantica a Portofino alimenta il gossip Nelle foto, infatti, Paolo Berlusconi va a prendere frequentemente Maddalena Corvaglia per passare il weekend insieme oppure per trascorrere una piacevole serata a due. Per farla breve, pare che lo scoop venuto fuori lo scorso mese di giugno non sia affatto un “fake”, come l’aveva ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 3 ottobre 2021) Maddalena Corvaglia ha smentito le voci di un flirt, spiegando che si tratta solo di una grande amicizia. Sta di fatto che, 71enne fratello dell’ex premier Silvio, sembra passare davvero molto tempo con l’ex, come rivelano anche le immagini esclusive pubblicate dal settimanale “Oggi”. LEGGI ANCHE => Maddalena Corvaglia e, una gita romantica a Portofino alimenta ilNelle, infatti,va a prendere frequentemente Maddalena Corvaglia per passare il weekend insieme oppure per trascorrere una piacevole serata a due. Per farla breve, pare che lo scoop venuto fuori lo scorso mese di giugno non sia affatto un “fake”, come l’aveva ...

