Pandora Papers | nuova inchiesta svela i miliardi nascosti da politici | industriali e star

Advertising

espressonline : ?? ESCLUSIVO - Pandora Papers, ecco i tesori nascosti nei paradisi fiscali di 35 capi di Stato e di governo e miglia… - andreapurgatori : Voleva un'indagine sui conti pubblici dell'Italia, ministro olandese finisce nei Pandora Papers - repubblica : Pandora Papers, ecco i tesori nei paradisi fiscali di 35 capi di Stato e di governo e migliaia di vip [Paolo Bionda… - Travagliato : RT @LirioAbbate: #PandoraPapers: anche vip, cantanti e calciatori con i soldi offshore Da Ringo Starr a Elton John, dalla top model Claudia… - rbatra01 : RT @TimesNow: #India to investigate into 'Pandora Papers' leak: Finance Ministry -

Ultime Notizie dalla rete : Pandora Papers

Politici, primi ministri, magnati della finanza, calciatori, ma non solo. Negli elenchi dei '' spuntano anche i nomi di camorristi e terroristi. Tra i conti segreti squadernati dalle pagine di un'inchiesta di giornalisti investigativi, accanto a personaggi del calibro di Re ...... ha pubblicato la più grande quantità di documenti della storia che riguardano le attività finanziarie offshore denominati. Il team giornalistico ha studiato oltre 11,9 milioni di ...Entornointeligente.com / WASHINGTON. â?” I Pandora Papers scuotono le capitali e i vip di mezzo mondo, e di ora in ora si allunga lâ??elenco delle personalità coinvolte così come quello delle inevitab ...Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui SPECIALE PANDORA PAPERS La nuova inchiesta di Icij e L’Espresso IN ...