Palermo, trasferta da brividi a Castellammare di Stabia: Campani e siciliani hanno motivazioni a mille, il match è… - Gol di Mascanzoni e doppietta di Peretti in trasferta - Domani sera contro la Juve Stabia il Palermo prova a invertire il trend - Juve Stabia-Palermo, è tabù trasferta: Filippi a caccia del primo successo esterno

Juve Stabia, niente segno "1" al riposo e al 90'che inviaggia a braccetto con l'aritmetica: tre trasferte e sempre un gol realizzato, non uno di più nè uno di meno. La Juve Stabia ...La Juve Stabia cerca l'1, anche a metà garache inviaggia a braccetto con l'aritmetica: tre trasferte e sempre un gol realizzato, non uno di più nè uno di meno. La Juve Stabia di ...La giornata calcistica di oggi non è stata certamente benevola per il Palermo che da spettatore interessato ha visto il successo del bari sul Monopoli nel derby pugliese che ha portato i galletti in v ...La Primavera del Palermo Femminile ha rimediato una pesantissima sconfitta quest’oggi. Le baby rosanero, infatti, hanno perso in casa del Sassuolo per ben 10-0. L'articolo Primavera Palermo Femminile: ...