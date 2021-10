Paleari | “Avevamo un piano B per far male al Perugia”

(Di domenica 3 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Albertoè risultato il migliore dei giallorossi nella sfida del Vigorito contro il, salvando il risultato con una grande uscita nel primo tempo e con un intervento miracoloso su Matos nel finale di partita. Questa la sua analisi ai microfoni di Ottochannel nel post-partita. Pareggio – “In casa tutti desideriamo portare a casa i tre punti, ma a fine campionato conta anche un punticino quindi pensiamo positivo. Sono contento dell’intervento su Matos, aiutare la squadra è il mio ruolo”. Parata su Matos – “Gol non posso farne, cerco di evitare quelli degli altri. Mi allenpo quotidianamente per questo e sono felice di essermi reso utile”. Analisi – “Abbiamo preparato una partita che non siamo riusciti a mettere in campo nel primo tempo. All’intervallo ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito cosa ...

