OTTOBRE ROSA | Mese mondiale dedicato alla lotta contro il tumore al seno Apertura a Cori della Campagna Nastro Rosa della provincia di Latina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 3 ottobre 2021) Da Roccagorga a, passando -negli anni- anche da Minturno, Terracina, Sermoneta, Aprilia… per ripartire nelle prossime edizioni, fino a raggiungere tutti i Comuni pontini per lanciare un messaggio di speranza e solidarietà. Nonostante i numerosi passi in avantimedicina e dell'organizzazione sanitaria, infatti, ilmammella resta il big killer del secolo. E solo la prevenzione, con una diagnosi precoce, riesce a salvare le donne dal rischio di ammalarsi o di dover subire interventi invalidanti e la morte, nel caso siano raggiunte dal male. La Lega Italiana per lai tumori (LILT)le ...