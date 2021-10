Olimpia Milano-Trento oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di domenica 3 ottobre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere AX Armani Exchange Milano-Dolomiti Energia Trentino, sfida valida per la seconda giornata di Serie A1 2021/2022 di basket. La squadra di Ettore Messina è col morale alle stelle dopo la splendida vittoria all’esordio in Eurolega contro il CSKA Mosca, e punta a trovare anche la seconda affermazione consecutiva in campionato. L’impegno non è, però, di quelli da sottovalutare, con gli ospiti che nella prima giornata di campionato hanno perso ma riuscendo a mettere a segno ben 88 punti contro la Virtus Bologna, detentrice del titolo. L’appuntamento al Mediolanum Forum è fissato per le ore 17:30 di domenica 3 ottobre. La partita sarà visibile in diretta streaming su Discovery + e su Eurosport 2. In alternativa, Sportface ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) L’e le indicazioni per vedere AX Armani Exchange-Dolomiti Energia Trentino, sfida valida per la seconda giornata diA1di. La squadra di Ettore Messina è col morale alle stelle dopo la splendida vittoria all’esordio in Eurolega contro il CSKA Mosca, e punta a trovare anche la seconda affermazione consecutiva in campionato. L’impegno non è, però, di quelli da sottovalutare, con gli ospiti che nella prima giornata di campionato hanno perso ma riuscendo a mettere a segno ben 88 punti contro la Virtus Bologna, detentrice del titolo. L’appuntamento al Mediolanum Forum è fissato per le ore 17:30 di domenica 3 ottobre. La partita sarà visibile insu Discovery + e su Eurosport 2. In alternativa, Sportface ...

