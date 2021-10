Offese razziste ai giocatori del Napoli | la Fiorentina si scusa | Cose inaccettabili

(Di domenica 3 ottobre 2021) Brutto episodio al "Franchi" in occasione di. Idi colore dei partenopei sarebbero stati oggetti di ululati razzisti , in particolare rivolti a Koulibaly . "La società ...

"La società viola si è fermamente dissociata dai cori e le offese razziste provenuti dagli spalti del Franchi dopo Fiorentina - Napoli all'indirizzo di alcuni giocatori avversari". Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, informato dell'accaduto, a fine partita è andato personalmente a chiedere scusa ai giocatori del Napoli. Al termine del match tra Fiorentina-Napoli vinto dai partenopei per 2-1 in rimonta, si è verificato un brutto episodio, in quanto alcuni tifosi viola hanno lanciato ululati razzisti e offese ("scimmia") all'indirizzo di alcuni giocatori del Napoli.