Nuova tassa per gli italiani: c’è incredulità (Di domenica 3 ottobre 2021) Anche le mance sono soggette a tassazione perché sono parte del reddito ottenuto con il lavoro. A stabilirlo è una sentenza della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso del Fisco contro un concierge – responsabile di un hotel di lusso in Costa Smeralda – che ha ricevuto in un anno oltre 80mila euro solo di mance, per poi versarli in banca, senza alcun tipo d’imposta. Il concierge sardo sarà condannato al pagamento dell’Irpef, e con lui anche camerieri, autisti e altri tipi di lavoratori dipendenti. A dare notizia della sentenza è stata pubblicata ieri da Italia Oggi e Sole 24 Ore. La decisione della Suprema corte si basa sull’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, nel testo post riforma Irpef del 2004, che prevede che il reddito non si limiti al solo salario percepito dal datore di lavoro, ma comprende “tutte le somme e i valori in ... Leggi su howtodofor (Di domenica 3 ottobre 2021) Anche le mance sono soggette azione perché sono parte del reddito ottenuto con il lavoro. A stabilirlo è una sentenza della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso del Fisco contro un concierge – responsabile di un hotel di lusso in Costa Smeralda – che ha ricevuto in un anno oltre 80mila euro solo di mance, per poi versarli in banca, senza alcun tipo d’imposta. Il concierge sardo sarà condannato al pagamento dell’Irpef, e con lui anche camerieri, autisti e altri tipi di lavoratori dipendenti. A dare notizia della sentenza è stata pubblicata ieri da Italia Oggi e Sole 24 Ore. La decisione della Suprema corte si basa sull’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, nel testo post riforma Irpef del 2004, che prevede che il reddito non si limiti al solo salario percepito dal datore di lavoro, ma comprende “tutte le somme e i valori in ...

Advertising

vale2bertoni : @eretico_l @Arianna42843157 Avrà senz altro difficoltà x pagarla..magari qualche nuova tassa? - castorinaivan : Ormai si #viveallagiornata senza con i soliti pensieri tristi.. si va a letto la sera sperando che nessun #politico… - MrWolfPST : - se mi dessero 10 miliardi di euro forse potrei anche votare PD + ma sei matto, se il PD ti da 10 miliardi di eur… - FrancescoSaro : RT @virgili87312681: @FrancescoSaro Non mettete idee simili in testa a certi personaggi, sarebbero capaci di inventare una nuova tassa per… - virgili87312681 : @FrancescoSaro Non mettete idee simili in testa a certi personaggi, sarebbero capaci di inventare una nuova tassa p… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova tassa Esposito: 'Con il rincaro dell'energia elettrica in molti potrebbero chiudere' ... che rappresenta una nuova stangata soprattutto per le piccole attività, che fanno ancora molta ... l'ultimo è la tassa sulle mance, che specie le piccole imprese a conduzione familiare non riusciranno ...

Calcio, lo Spezia chiede strada al Verona ...impazzano i commenti su social in merito a quella che è stata ribattezzata come 'tassa del sudore' ovvero i 25 euro con i quali dal 1 gennaio i ciclisti amatoriali dovranno pagare ogni anno la nuova ...

In arrivo la nuova tassa sui rifiuti. Ecco cosa cambierà TGCOM Cassazione: sì alle tasse anche sulle mance Le mance vanno considerate a tutti gli effetti come facenti parte del reddito di un lavoratore e, per questo, vanno sottoposte a tassazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricors ...

Tassa sul reddito per un fondo di solidarietà L’iniziativa è stata lanciata da un gruppo di comuni cittadini. Il principio è nobile: "Devolveremo una parte fissa delle nostre entrate" ...

... che rappresenta unastangata soprattutto per le piccole attività, che fanno ancora molta ... l'ultimo è lasulle mance, che specie le piccole imprese a conduzione familiare non riusciranno ......impazzano i commenti su social in merito a quella che è stata ribattezzata come 'del sudore' ovvero i 25 euro con i quali dal 1 gennaio i ciclisti amatoriali dovranno pagare ogni anno la...Le mance vanno considerate a tutti gli effetti come facenti parte del reddito di un lavoratore e, per questo, vanno sottoposte a tassazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricors ...L’iniziativa è stata lanciata da un gruppo di comuni cittadini. Il principio è nobile: "Devolveremo una parte fissa delle nostre entrate" ...