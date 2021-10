Non solo Ibra, anche Guidolin compie gli anni. Gli auguri dell’Udinese (Di domenica 3 ottobre 2021) Non solo Ibra, oggi compie gli anni anche Francesco Guidolin. L’ex allenatore dell’Udinese, tra le tante, ha raggiunto il traguardo delle 66 primavere. Proprio il club friulano, tramite i propri canali social, ha voluto celebrare questo evento. Ecco il messaggio di auguri. Buon compleanno Mister Francesco Guidolin ••• Happy Birthday #Guidolin #ForzaUdinese #AlèUdin #UdineseLegends pic.twitter.com/E9wNUcyIWn — Udinese Calcio (@Udinese 1896) October 3, 2021 Foto: Instagram Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 ottobre 2021) Non, oggigliFrancesco. L’ex allenatore, tra le tante, ha raggiunto il traguardo delle 66 primavere. Proprio il club friulano, tramite i propri canali social, ha voluto celebrare questo evento. Ecco il messaggio di. Buon compleanno Mister Francesco••• Happy Birthday ##ForzaUdinese #AlèUdin #UdineseLegends pic.twitter.com/E9wNUcyIWn — Udinese Calcio (@Udinese 1896) October 3, 2021 Foto: Instagram Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

AzzolinaLucia : Renzi chi? Non perde mai l’occasione di tacere. La differenza tra Conte e Renzi: uno ha salvato il Paese dalla pand… - RobertoBurioni : Ancora su M (è il modo in cui chiamerò d'ora in poi molnupiravir, altrimenti da solo mi consuma i caratteri). Il tr… - borghi_claudio : Se con la storia di #MimmoLucano uno non ha ancora capito che la storiella del 'le sentenze si rispettano' e 'la ma… - Mariaritaleoni : @PetrazzuoloF quando leggo i suoi tweet ecco cosa mi viene in mente 'Alla fiera delle banalità c'è chi viene e va… - BSoftaofta : RT @EricaDoddo: 'Ieri non è che un sogno e domani è solo una visione, ma ogni giorno ben vissuto rende ogni ieri un sogno di felicità ed og… -