Non solo Covid, oltre 1500 elettrocardiogrammi gratuiti eseguiti negli hub vaccinali (Di domenica 3 ottobre 2021) Successo per la campagna di prevenzione dei cardiologi di Maria Vittoria, Martini e San Giovanni Bosco con il supporto della Fondazione Specchio dei Tempi e dell’associazione Lorenzo Greco Leggi su lastampa (Di domenica 3 ottobre 2021) Successo per la campagna di prevenzione dei cardiologi di Maria Vittoria, Martini e San Giovanni Bosco con il supporto della Fondazione Specchio dei Tempi e dell’associazione Lorenzo Greco

Advertising

matteosalvinimi : A insulti, bugie e attacchi di una sinistra che odia, che pensa solo a tasse e clandestini, che usa tivù e giornali… - matteorenzi : Complimenti a Sonny Colbrelli che vince in modo straordinario una epica Parigi-Roubaix. Questo 2021 sportivo non fi… - AzzolinaLucia : Renzi chi? Non perde mai l’occasione di tacere. La differenza tra Conte e Renzi: uno ha salvato il Paese dalla pand… - neferzizz : @fuegoyllamas Non sai quanto ti capisco, accadde anche a me. Consiglio: vai a studiare in biblioteca o rifrequenta… - gponedotcom : Morbidelli: “Ho guidato solo con le braccia, è stata durissima”: “Sfortunatamente non avevo più forza nella gamba.… -