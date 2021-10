“Non è peccato”, il nuovo singolo di Margot Ferrari (Di domenica 3 ottobre 2021) MILANO – E’ in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Margot Ferrari “Non è peccato”. L’artista commenta così il suo nuovo progetto: “La mia rivincita personale è aver realizzato un sogno nel cassetto che avevo da tanto tempo… mi sento molto fortunata perché per la prima volta mi sono sentita una vera star coccolata da tutti bellissima esperienza spero che sia l’inizio di una lunga serie. Il cuore dell’uomo è uno strumento musicale, contiene in sé una musica sublime. Io sono un’artista a tutto tondo, narratrice e attrice della canzone che interpretato con voce soave che sgorga dal profondo del mio cuore desiderosa di trasmettere forti emozioni”. E aggiunge: “Vorrei che mi ascolta provi il piacere del sublime non tanto come una gioia positiva, ma piuttosto come una ... Leggi su lopinionista (Di domenica 3 ottobre 2021) MILANO – E’ in radio e sulle piattaforme digitali ildi“Non è”. L’artista commenta così il suoprogetto: “La mia rivincita personale è aver realizzato un sogno nel cassetto che avevo da tanto tempo… mi sento molto fortunata perché per la prima volta mi sono sentita una vera star coccolata da tutti bellissima esperienza spero che sia l’inizio di una lunga serie. Il cuore dell’uomo è uno strumento musicale, contiene in sé una musica sublime. Io sono un’artista a tutto tondo, narratrice e attrice della canzone che interpretato con voce soave che sgorga dal profondo del mio cuore desiderosa di trasmettere forti emozioni”. E aggiunge: “Vorrei che mi ascolta provi il piacere del sublime non tanto come una gioia positiva, ma piuttosto come una ...

