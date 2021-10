Nessuna donna eletta alle prime elezioni parlamentari in Qatar

(Di domenica 3 ottobre 2021)è statain, secondo i primi risultati, nelle. Gli elettori erano chiamati a scegliere 30 dei 45 membri del Consiglio della Shura, in precedenza nominati direttamente dall’emiro Tamim bin Hamad Al-Thani, al quale spetterà comunque di indicarne 15. Le donne candidate erano 28. A circa un anno dagli attesi Mondiali di calcio, il piccolo emirato del Golfo ricco di risorse energetiche e al centro degli interessi strategici regionali aveva aperto le urne per lelegislative, una mossa annunciata solo poche settimane fa dall’emiro Tamim ben Hamad Al Thani interessato, secondo analisti e commentatori, a mostrare ilcome un paese sulla via dell’apertura ...

delle 28 donne candidate è stata eletta alle prime elezioni nella storia del Qatar che si sono svolte ieri con un'alta partecipazione ma che non cambieranno gli equilibri nel Paese del Golfo.