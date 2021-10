Nessuna donna eletta alle prime elezioni nella storia del Qatar (Di domenica 3 ottobre 2021) Doha – Nessuna delle 28 donne candidate è stata eletta alle prime elezioni nella storia del Qatar che si sono svolte ieri con un’alta partecipazione ma che non cambieranno gli equilibri nel Paese del Golfo. I cittadini erano chiamati ad eleggere 30 dei 45 membri del Majlis al-Shura, un organo consultivo con scarso potere, di solito tutti nominati dall’emiro Tamim ben Hamad Al-Thani. Potrebbe essere lui adesso ad assegnare a qualche candidata uno dei 15 posti rimasti. Non è ancora chiaro quando le nomine saranno annunciate né quando il consiglio terrà la sua prima riunione.L’affluenza alle urne è stata del 63,5%, secondo dati ufficiali, molto più alta delle elezioni comunali del 2019 dove aveva votato meno di un ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 3 ottobre 2021) Doha –delle 28 donne candidate è statadelche si sono svolte ieri con un’alta partecipazione ma che non cambieranno gli equilibri nel Paese del Golfo. I cittadini erano chiamati ad eleggere 30 dei 45 membri del Majlis al-Shura, un organo consultivo con scarso potere, di solito tutti nominati dall’emiro Tamim ben Hamad Al-Thani. Potrebbe essere lui adesso ad assegnare a qualche candidata uno dei 15 posti rimasti. Non è ancora chiaro quando le nomine saranno annunciate né quando il consiglio terrà la sua prima riunione.L’affluenzaurne è stata del 63,5%, secondo dati ufficiali, molto più alta dellecomunali del 2019 dove aveva votato meno di un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nessuna delle 28 donne candidate è stata eletta alle prime elezioni nella storia del Qatar che si sono svolte ieri… - HuffPostItalia : Nessuna donna eletta alle prime elezioni parlamentari in Qatar - franca_fm : RT @ImolaOggi: Islam e parità di genere... Prime elezioni della sua storia, nessuna donna eletta in Qatar - ilfaroonline : Nessuna donna eletta alle prime elezioni nella storia del Qatar - alystrega : RT @ImolaOggi: Islam e parità di genere... Prime elezioni della sua storia, nessuna donna eletta in Qatar -