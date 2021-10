"Nel suo ufficio personale...". L'inquietante rivelazione su Melania Trump dell'ex portavoce: come era ridotta (Di domenica 3 ottobre 2021) Un ritratto a tratti inquietante, quello di Melania Trump che emerge dalle anticipazioni del libro scritto dall'ex portavoce della Casa Bianca e della stessa Melania, Stephanie Grisham, e in uscita martedì. Il titolo è quasi una provocazione: I'll take your questions now, ossia la frase con cui Melania si rivolgeva ai giornalisti nel corso dei breafing. E dalle pagine del libro emerge una Melania ossessionata, proprio come il marito ed ex presidente degli Stati Uniti dagli articoli scritti su di lei, che la descrivevano come una prigioniera nella torre del castello, gelosa e furiosa per le notizie riguardanti le tresche di Donald Trump, che uscivano a raffica. E ancora, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Un ritratto a tratti, quello diche emerge dalle anticipazioni del libro scritto dall'exa Casa Bianca ea stessa, Stephanie Grisham, e in uscita martedì. Il titolo è quasi una provocazione: I'll take your questions now, ossia la frase con cuisi rivolgeva ai giornalisti nel corso dei breafing. E dalle pagine del libro emerge unaossessionata, proprioil marito ed ex presidente degli Stati Uniti dagli articoli scritti su di lei, che la descrivevanouna prigioniera nella torre del castello, gelosa e furiosa per le notizie riguardanti le tresche di Donald, che uscivano a raffica. E ancora, la ...

adrianobiondi : La procura acquisirà i filmati dell'inchiesta di #FanPage su #FratellidItalia e lobby nera, cosa del tutto legittim… - rulajebreal : Sperando di deflettere dallo scandalo di spaccio di droghe del suo spin doctor/ideatore della “Bestia”, Salvini esu… - ricpuglisi : Qualcuno potrebbe avere rimpiazzato l'URSS con la Cina nel suo immaginario, senza riuscire a nascondere la reale contentezza. - rosygentile5 : @1kikioz @sellyp Per un vostro tornaconto non avete esitato nel ferire una ragazza che stava soffrendo per la perdi… - siwel44it : RT @CieloGrigioStop: Ma è serio uno che si fa eleggere da PD nel parlam.UE , molla partito ma non la carega, fonda un suo partito, lotta co… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel suo Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 3 ottobre 2021 E ancora, Nanni Moretti promuoverà il suo nuovo film 'Tre piani' , presentato in anteprima al '... prima italiana nella storia a vincere una medaglia olimpica nel karate. Maria Rita Gagliardi

Morto a 28 anni l'ex portiere della Reggina Daniel Leone Un anno più tardi era tornato ad allenarsi ma nel 2017 il cancro lo ha di nuovo aggredito e ... Il suo ex compagno di squadra Christian Puggioni , anche lui portiere, gli ha dedicato un lungo post su ...

Quarona, problemi cardiaci per la tabaccaia aggredita nel suo negozio Quotidiano Piemontese Zlatan Ibrahimovic ha 40 anni - Style Un po’ spaccone ma anche molto guascone, Zlatan Ibrahimovic si è costruito un’immagine mediatica vincente che, fuori dal campo, conquista pubblico e sponsor. I MOMENTI DIFFICILI DI IBRA. Zlatan Ibrahi ...

BergamoScienza: l’omaggio a Dante e l’astrofisica nel cinema di Nolan Alighieri protagonista dell’incontro in piazzale AlpiniIl Sommo protagonista in piazzale Alpini per BergamoScienzaE con Zingarelli e Perri tre pellicole sul tempo in chiave inedita ...

E ancora, Nanni Moretti promuoverà ilnuovo film 'Tre piani' , presentato in anteprima al '... prima italiana nella storia a vincere una medaglia olimpicakarate. Maria Rita GagliardiUn anno più tardi era tornato ad allenarsi ma2017 il cancro lo ha di nuovo aggredito e ... Ilex compagno di squadra Christian Puggioni , anche lui portiere, gli ha dedicato un lungo post su ...Un po’ spaccone ma anche molto guascone, Zlatan Ibrahimovic si è costruito un’immagine mediatica vincente che, fuori dal campo, conquista pubblico e sponsor. I MOMENTI DIFFICILI DI IBRA. Zlatan Ibrahi ...Alighieri protagonista dell’incontro in piazzale AlpiniIl Sommo protagonista in piazzale Alpini per BergamoScienzaE con Zingarelli e Perri tre pellicole sul tempo in chiave inedita ...