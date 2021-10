Nei Pandora papers i tesori offshore di centinaia di politici e vip | dal Blair al premier ceco fino a Shakira E c’è anche un camorrista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 ottobre 2021) Più di 330di 91 nazioni diverse, compresi 35 capi di stato e di governo, capi dei servizi, generali, manager pubblici. Mapersonaggi dello spettacolo, cantanti, sportivi e top model. E persino un boss della camorra. Migliaia di nomi legati tra loro da un unico comune denominatore: sono tutti clienti di 14 studi internazionali che producono società: hanno sede in Stati dove non esistono tasse e dove i titolari possono rimanere anonimi. È destinata a fare rumore l’ultima inchiesta giornalistica internazionale, coordinata dall’International Consortium of Investigative Journalists (Icij). Si chiama, perché – come spiega l’Icij – è destinata a scoperchiare un vero e proprio vaso di. Ed è un’inchiesta molto più estesa dei Panama ...