Nazionale, infortunio Pessina: Zaniolo non ce la fa, Mancini valuta se intervenire (Di domenica 3 ottobre 2021) Ancora problemi per la Nazionale, in vista degli impegni nelle Final Four della Nations League. Dopo l’infortunio di Toloi, un altro atalantino è stato costretto a dare forfait: si tratta di Pessina, che ha lasciato il campo durante Atalanta-Milan in barella. Il ct Roberto Mancini aveva individuato il sostituto di Pessina in Nicolò Zaniolo, ma il romanista ha lamentato un fastidio al flessore nella sfida contro l’Empoli. È tempo di valutazioni, quindi, per il ct Azzurro: è troppo tardi per un cambio in vista della sfida contro la Spagna, e Mancini valuta se sostituire Pessina o meno. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) Ancora problemi per la, in vista degli impegni nelle Final Four della Nations League. Dopo l’di Toloi, un altro atalantino è stato costretto a dare forfait: si tratta di, che ha lasciato il campo durante Atalanta-Milan in barella. Il ct Robertoaveva individuato il sostituto diin Nicolò, ma il romanista ha lamentato un fastidio al flessore nella sfida contro l’Empoli. È tempo dizioni, quindi, per il ct Azzurro: è troppo tardi per un cambio in vista della sfida contro la Spagna, ese sostituireo meno. SportFace.

Advertising

angelomangiante : #Zaniolo non potrà rispondere alla convocazione di Roberto Mancini dopo l'infortunio di Pessina. Zaniolo ha accusa… - DiMarzio : #Milan, ancora problemi al ginocchio per #Florenzi. Salterà la gara con l'@Atalanta_BC e non andrà in nazionale - calciomercatoit : ?? #Italia, brutte notizie per #Mancini: dopo #Pessina anche #Zaniolo ko - fradelpunt4 : RT @Rossonerosemper: Peppe ci informa che Tonali andrà in nazionale: 'C'è stato un cambio nelle convocazioni, purtroppo, dopo l'infortunio… - Rossonerosemper : Peppe ci informa che Tonali andrà in nazionale: 'C'è stato un cambio nelle convocazioni, purtroppo, dopo l'infortunio di Pessina' -