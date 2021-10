Nations League, Italia-Spagna a San Siro: si va verso il sold out (Di domenica 3 ottobre 2021) sold out sempre più probabile per Italia-Spagna, prima delle due semifinali della Uefa Nations League in programma mercoledì 6 ottobre al Meazza di Milano. Tra general public e tifosi iscritti ai fan club delle rispettive nazionali, sono stati infatti venduti già 31.000 biglietti: ne restano circa 2.000 a disposizione dei tifosi, che avranno tempo fino alla serata di lunedì 4 ottobre per acquistare i tagliandi sul sito uefa.com, unico canale di vendita autorizzato. Tanti i motivi dietro la spinta dei tifosi: la vittoria dell’Europeo su tutte, ovviamente, oltre alla scelta di proporre prezzi popolari (biglietti a partire da 10 euro per la categoria 3 fino ai 70 per la categoria 1). Ma non solo. C’è disponibilità di biglietti anche per le altre tre partite delle Finals: giovedì allo Juventus Stadium ... Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021)out sempre più probabile per, prima delle due semifinali della Uefain programma mercoledì 6 ottobre al Meazza di Milano. Tra general public e tifosi iscritti ai fan club delle rispettive nazionali, sono stati infatti venduti già 31.000 biglietti: ne restano circa 2.000 a disposizione dei tifosi, che avranno tempo fino alla serata di lunedì 4 ottobre per acquistare i tagliandi sul sito uefa.com, unico canale di vendita autorizzato. Tanti i motivi dietro la spinta dei tifosi: la vittoria dell’Europeo su tutte, ovviamente, oltre alla scelta di proporre prezzi popolari (biglietti a partire da 10 euro per la categoria 3 fino ai 70 per la categoria 1). Ma non solo. C’è disponibilità di biglietti anche per le altre tre partite delle Finals: giovedì allo Juventus Stadium ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NATIONS LEAGUE INFORTUNIO IMMOBILE, MANCINI CONVOCA MOISE KEAN LA FIGC HA INOLTRATO RICHIESTA UFFICIALE A… - Azzurri : ?? #CasaAzzurri sbarca a #Milano per la fase finale della UEFA #NationsLeague?? #UNL #ItaliaSpagna #Nazionale ????… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? I 23 #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per la semifinale di #NationsLeague contro la #Spagna ????… - Italpress : Arriva Italia-Spagna | Semifinale UEFA Nations League - RaiSport : ? #NationsLeague Verso il tutto esaurito per #Italia-#Spagna Già venduti per la sfida di mercoledì al #Meazza 31.00… -