Napoli, Ospina titolare: Meret vuole il posto fisso per rinnovare (Di domenica 3 ottobre 2021) Alex Meret torna ad alternarsi con David Ospina: l’entourage dell’ex Udinese non ci sta. Rinnovo solo in caso di posto fisso Contro la Fiorentina Spalletti dovrebbe schierare tra i pali David Ospina: il colombiano si riprende il posto dopo che Meret era stato schierato titolare contro lo Spartak Mosca in Europa League. Come riporta Il Mattino l’entourage di Meret non ci sta e dunque il rinnovo per altre due stagioni, dunque fino al 2025, sarà possibile solo in caso di posto fisso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Alextorna ad alternarsi con David: l’entourage dell’ex Udinese non ci sta. Rinnovo solo in caso diContro la Fiorentina Spalletti dovrebbe schierare tra i pali David: il colombiano si riprende ildopo cheera stato schieratocontro lo Spartak Mosca in Europa League. Come riporta Il Mattino l’entourage dinon ci sta e dunque il rinnovo per altre due stagioni, dunque fino al 2025, sarà possibile solo in caso di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

