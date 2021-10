Napoli, ADL punta a riscattare Anguissa in anticipo: si lavora su 3 rate da 5 milioni di euro (Di domenica 3 ottobre 2021) Frank Zambo Anguissa è diventato un vero e proprio idolo dei tifosi del Napoli. Arrivato tra l’indifferenza generale, il calciatore è subito entrato nei cuori della tifoseria ed anche del presidente Aurelio De Laurentiis. Proprio quest’ultimo, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronto ad anticipare di sei mesi il riscatto del centrocampista e accordarsi con il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Frank Zamboè diventato un vero e proprio idolo dei tifosi del. Arrivato tra l’indifferenza generale, il calciatore è subito entrato nei cuori della tifoseria ed anche del presidente Aurelio De Laurentiis. Proprio quest’ultimo, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronto ad anticipare di sei mesi il riscatto del centrocampista e accordarsi con il L'articolo

