Musica: David Lee Roth, 'vado in pensione' (Di domenica 3 ottobre 2021) David Lee Roth, il cantante originale dei Van Halen, ha annunciato il suo ritiro dalle scene Musicali. "Getto la spugna. vado in pensione", ha detto in un'intervista al Las Vegas Review - Journal, "... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 3 ottobre 2021)Lee, il cantante originale dei Van Halen, ha annunciato il suo ritiro dalle sceneli. "Getto la spugna.in", ha detto in un'intervista al Las Vegas Review - Journal, "...

Il gruppo si formò quando David incontrò a Pasadena, in California, Eddie Van Halen e suo fratello Alex, e nell'arco di 40 anni ha venduto oltre 80 milioni di dischi.

Musica: David Lee Roth, 'vado in pensione' - Musica Agenzia ANSA Musica: David Lee Roth, 'vado in pensione' David Lee Roth, il cantante originale dei Van Halen, ha annunciato il suo ritiro dalle scene musicali. "Getto la spugna. Vado in pensione", ha detto in un'intervista al Las Vegas Review-Journal, "ques ...

David Lee Roth annuncia il ritiro dalle scene: 'Getto la spugna' L'ex frontman dei Van Halen ha annunciato il suo ritiro. David Lee Roth terrà gli ultimi concerti a gennaio e poi lo stop: 'Senza rimpianti' ...

