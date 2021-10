Muore Bernard Tapie a 78 anni. Se ne va il controverso ex presidente del Marsiglia e creatore de La Vie Claire (Di domenica 3 ottobre 2021) All’età di 78 anni è morto Bernard Tapie. L’uomo d’affari ed ex ministro francese, personaggio estremamente discusso all’apice della sua notorietà, era malato da tempo: conviveva dal 2017 con un tumore allo stomaco e all’esofago. L’annuncio è stato dato dalla famiglia, e in particolare dalla moglie Dominique. Nato a Parigi il 26 gennaio 1943, Tapie ha assunto un ruolo importante, ma anche controverso sia nello sport francese che fuori. A livello ciclistico, fu sua la creazione de La Vie Claire (poi Toshiba) nel 1984: nel palmares due Tour de France (con Bernard Hinault e Greg LeMond), un Giro d’Italia (con Hinault) e 22 vittorie di tappa tra Giro, Tour e Vuelta. Nel periodo in questa squadra Hinault vinse anche un Giro di Lombardia nel 1984. Come ... Leggi su oasport (Di domenica 3 ottobre 2021) All’età di 78è morto. L’uomo d’affari ed ex ministro francese, personaggio estremamente discusso all’apice della sua notorietà, era malato da tempo: conviveva dal 2017 con un tumore allo stomaco e all’esofago. L’annuncio è stato dato dalla famiglia, e in particolare dalla moglie Dominique. Nato a Parigi il 26 gennaio 1943,ha assunto un ruolo importante, ma anchesia nello sport francese che fuori. A livello ciclistico, fu sua la creazione de La Vie(poi Toshiba) nel 1984: nel palmares due Tour de France (conHinault e Greg LeMond), un Giro d’Italia (con Hinault) e 22 vittorie di tappa tra Giro, Tour e Vuelta. Nel periodo in questa squadra Hinault vinse anche un Giro di Lombardia nel 1984. Come ...

