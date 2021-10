Muguruza sull' ottovolante a Chicago | prima sprofonda poi vola

(Di domenica 3 ottobre 2021) Ha dovuto rincorrere, alimentare una bella rimonta Garbineper conquistare il suo secondo titolo stagionale a, battendo in finale Ons Jabeur con un nettissimo (alla fine) 3 - 6 6 - 3 ...

... tanto che nelle sue corse sulle montagne russe di una psiche complicata laè riuscita ... firmò un solo Slam beffando clamorosamente Martina Navratilova sotto il traguardo'erba di ...Proprio in quel momento, davanti al precipizio,reagiva e controbreakkava immediatamente. Un'altalena che si ripeteva sul 2 - 2: break di Jabeur e immediata reazione della spagnola che ...La spagnola Garbine Muguruza è nata a Caracas, in Venezuela, l’8 ottobre del 1993. Il suo primo successo sul circuito maggiore femminile è arrivato nel 2014, quando ha sconfitto nettamente Klara Zakop ...La spagnola capitalizza il secondo successo stagionale e risale di due posti sia in classifica generale che nella RACE. Osaka scivola al n.12 ...