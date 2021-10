Moviola Torino Juve | «Nessun rigore per il contatto Cuadrado-Pobega»

(Di domenica 3 ottobre 2021), ladei giornali: «. Ecco perché». L’analisi dell’episodio del derby della Mole I giornali questa mattina analizzano l’episodio dadi: il. TUTTOSPORT- Il colombiano sembra stoppare la corsa di colpo e a quel punto ilcon il busto del centrocampista granata è inevitabile. Non sembra un intervento punibile con il penalty a prescindere, ma in ogni caso ilinizia fuori area. GAZZETTA DELLO SPORT –scappa sull’out di destra,lo segue. Ilche ne ...

La Gazzetta dello Sport

Ladi Sassuolo - Inter e di- Juventus. ladi sassuolo - inter ? Al 21', zero dubbi sul rigore pro Sassuolo: la rapidità della finta di Boga è micidiale e il contatto inevitabile. Al 33' Lautaro su lancio lungo ...Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita andata in scena allo stadio Olimpico Grande. Ladi- Juventus 0 - 1I giornali questa mattina analizzano l’episodio da moviola di Torino-Juve: il contatto Cuadrado-Pobega. TUTTOSPORT- Il colombiano sembra stoppare la corsa di colpo e a quel punto il contatto con il ...La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina offre la sua analisi sugli episodi da moviola ternando di spiegare il clamoroso errore dell’arbitro Pairetto che, non si sa perché, non ha espulso Han ...