Moviola Serie A: Pairetto disastroso in Sassuolo - Inter, Handanovic era da rosso (Di domenica 3 ottobre 2021) SALERNITANA - GENOA 1 - 0 Partita di sostanza per l'Internazionale Mariani (voto 6,5) , chiusa con 32 falli (non pochi, eh?) e 4 gialli. Vede, però, bene in tutte le situazioni spinose, quattro ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 ottobre 2021) SALERNITANA - GENOA 1 - 0 Partita di sostanza per l'nazionale Mariani (voto 6,5) , chiusa con 32 falli (non pochi, eh?) e 4 gialli. Vede, però, bene in tutte le situazioni spinose, quattro ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Sassuolo-Inter, moviola Corriere dello Sport: disastro Pairetto, Handanovic era da rosso - Eurosport_IT : Giusta la decisione di Pairetto? #SassuoloInter | #SerieA | #Handanovic - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Torino-Juventus, moviola Gazzetta: Valeri promosso, Cuadrado reclama un rigore che non c'è - TuttoQuaNews : RT @TuttoMercatoWeb: Torino-Juventus, moviola Gazzetta: Valeri promosso, Cuadrado reclama un rigore che non c'è - infoitsport : Calcio, Serie A - Sassuolo-Inter, la moviola: Handanovic da rosso per il contatto con Defrel? Netto il rigore su Dz… -