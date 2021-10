Moviola Fiorentina-Napoli: proteste sul rigore di Insigne. Arriva il verdetto (Di domenica 3 ottobre 2021) Fiorentina-Napoli proteste sul rigore di Insigne. Dragowski lamentava un fallo ai suoi danni da parte del capitano del Napoli. LA Moviola DI Fiorentina-Napoli Napoli fa festa e sogna a tutto spiano. Alla nuova pausa nazionali, Spalletti chiude con l’en plein: sette vittorie su sette, 21 punti e vetta incontrastata nella classifica di Serie A. AL “Franchi” Fiorentina battuta in rimonta 2-1: all’iniziale rete di Martinez Quarta, rispondono Lozano (in tap in dopo che Dragowski aveva respinto un rigore a Insigne) e Rrahmani, di testa su schema da punizione battuta a sorpresa da Zielinski. In difesa, un monumentali Koulibaly neutralizza Vlahovic e così, la ... Leggi su napolipiu (Di domenica 3 ottobre 2021)suldi. Dragowski lamentava un fallo ai suoi danni da parte del capitano del. LADIfa festa e sogna a tutto spiano. Alla nuova pausa nazionali, Spalletti chiude con l’en plein: sette vittorie su sette, 21 punti e vetta incontrastata nella classifica di Serie A. AL “Franchi”battuta in rimonta 2-1: all’iniziale rete di Martinez Quarta, rispondono Lozano (in tap in dopo che Dragowski aveva respinto un) e Rrahmani, di testa su schema da punizione battuta a sorpresa da Zielinski. In difesa, un monumentali Koulibaly neutralizza Vlahovic e così, la ...

