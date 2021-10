MotoGP | Marc Marquez domina il GP delle Americhe davanti a Quartararo che vede il titolo | Bagnaia 3°

Leggi su oasport

(Di domenica 3 ottobre 2021) La caduta del 2019, evidentemente, se l’era legata al letteralmente al dito.(Honda)il Gran Premio, quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2021, e si vendica del pesante errore che aveva commesso nell’ultima edizione disputata. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, il Cabroncito ha messo in scena la sua solita gara sul tracciato di Austin. Parte, sale in vetta e scappa. Due anni fa il catalano rovinò tutto con la celebre e sciagurata caduta in curva 12, quando stava già pregustando il settimo successo su altrettante edizioni, per cui oggi ha voluto mettere nuovamente le cose in chiaro. In Texas, il “Re” è lui. 84° successo in carriera, nonostante i problemi a braccio e spalla. Al secondo posto si classifica ...