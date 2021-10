MotoGP | Marc Marquez | “Contento per questa vittoria | ho fatto quello che ho voluto”

(Di domenica 3 ottobre 2021) Il dominatore di Austin è sempre lui.trionfa in Texas come ai vecchi tempi, nonostante la condizione fisica non sia ottimale. Il connubio-Honda va sempre a un livello inarrivabile inin Texas e il risultato odierno parla chiaro. L’asso nativo di Cervera conquista dunque la settimain otto appuntamenti insede e pone la sua seconda firma stagionale. Alle sue spalle troviamo il leader del campionato Fabio Quartararo e il ducatista Francesco Bagnaia. Un riscontro che sorride assai al transalpino della Yamaha sempre più vicino al suo primo iride nella classe regina. “Il piano erache avete visto: essere primo fin da subito, gestire e poi spingere nella seconda parte della corsa. Sono riuscito ad avere un grande passo, sono ...

Va aMarquez il GP delle Americhe . Sulla pista di Austin lo spagnolo, al secondo centro stagionale, chiude davanti a Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia . E con una manciata di GP alla fine, i lfrancese ...La gara di Austin ? Allo spegnimento dei semafori ottimo spunto diMarquez che si prende subito la prima posizione con Bagnaia che scivola in quarta posizione. Al giro 2 out Nakagami mentre ...Sul circuito di Austin è andato in scena il GP delle Americhe 2021, tappa del Mondiale MotoGP. I piloti si sono dati battaglia sul tracciato statunitense, correndo in condizioni meteo ideali e dando v ...AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Marc Marquez trionfa nel Gran Premio delle Americhe di MotoGP. Secondo successo stagionale dal ritorno ...