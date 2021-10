Morti per le esalazioni del mosto, i dettagli terribili sulla fine di papà, figlio e dei suoi 2 fratelli (Di domenica 3 ottobre 2021) Paola, la tragedia durante la vendemmia, la scoperta. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, secondo una prima ricostruzione restituita in seguito alle indagini fin qui condotte dai carabinieri, uno dei componenti di una delle due famiglie intente alla vendemmia si sarebbe sentito male per aver inalato dei gas, e a catena, giunti a soccorrerlo, anche gli altri. La tragedia avvenuta in provincia di Cosenza lascia senza parole. Sarebbero quattro le vittime e una quinta ferita, tutto in seguito alle esalazioni tossiche provenienti dalla vasca di mosto d’uva. Una giornata di vendemmia, come spesso accade durante questo momento dell’anno, che però si è rivelata fatale. I loro nomi sono Santino e Massimo Carnevale, padre e figlio di 70 e 40 anni, e i fratelli Valerio e Giacomo Scofano, cognati di Santino ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 ottobre 2021) Paola, la tragedia durante la vendemmia, la scoperta. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, secondo una prima ricostruzione restituita in seguito alle indagini fin qui condotte dai carabinieri, uno dei componenti di una delle due famiglie intente alla vendemmia si sarebbe sentito male per aver inalato dei gas, e a catena, giunti a soccorrerlo, anche gli altri. La tragedia avvenuta in provincia di Cosenza lascia senza parole. Sarebbero quattro le vittime e una quinta ferita, tutto in seguito alletossiche provenienti dalla vasca did’uva. Una giornata di vendemmia, come spesso accade durante questo momento dell’anno, che però si è rivelata fatale. I loro nomi sono Santino e Massimo Carnevale, padre edi 70 e 40 anni, e iValerio e Giacomo Scofano, cognati di Santino ...

