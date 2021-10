Mondiale Under 21, gli Azzurrini sono campioni del mondo: battuta la Russia 3 a 0 – Il video (Di domenica 3 ottobre 2021) Non hanno perso nessuna partita del torneo: otto match disputati e otto vittorie consecutive. In finale hanno sconfitto la temibile Russia 3 a 0 (25-19, 25-22, 25-20). La nazionale italiana di pallavolo maschile Under 21 sale sul tetto del mondo a Cagliari, dove si sono conclusi i campionati del mondo di pallavolo Under 21. Gli “Azzurrini” di Angiolino Frigoni entrano così nella storia della pallavolo italiana: sono i primi a vincere il Mondiale nella categoria Under 21, dopo avere conquistato 4 argenti e 2 bronzi dal 1984 a oggi. Per l’Italia della pallavolo si chiude così una stagione strepitosa, che scaccia via le piccole delusioni dei Giochi Olimpici di Tokyo. October 3, 2021 October 3, 2021 La ... Leggi su open.online (Di domenica 3 ottobre 2021) Non hanno perso nessuna partita del torneo: otto match disputati e otto vittorie consecutive. In finale hanno sconfitto la temibile3 a 0 (25-19, 25-22, 25-20). La nazionale italiana di pallavolo maschile21 sale sul tetto dela Cagliari, dove siconclusi i campionati deldi pallavolo21. Gli “” di Angiolino Frigoni entrano così nella storia della pallavolo italiana:i primi a vincere ilnella categoria21, dopo avere conquistato 4 argenti e 2 bronzi dal 1984 a oggi. Per l’Italia della pallavolo si chiude così una stagione strepitosa, che scaccia via le piccole delusioni dei Giochi Olimpici di Tokyo. October 3, 2021 October 3, 2021 La ...

