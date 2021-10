Milano | aerotaxi precipita su un parcheggio | 8 morti | c' è anche un bambino ?Due italiani tra le vittime Il pilota era uno degli uomini più ricchi della Romania

Advertising

bizcommunityit : Milano, aerotaxi precipita su un parcheggio multipiano: 8 morti, c'è anche un bambino. La disperata manovra del pil… - infoitinterno : Milano, aerotaxi precipita su un parcheggio multipiano: 8 morti, c'è anche un bambino. La disperata manovra del pil… - giocamirri : Milano, aerotaxi precipita su un parcheggio multipiano: 8 morti, c'è anche un bambino. La disperata manovra del pil… - albertoallen : Milano, aerotaxi precipita su un parcheggio multipiano: 8 morti, c'è anche un bambino. La disperata manovra del pil… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano aerotaxi

ilmessaggero.it

... a pochi passi dalla sede dell'Eni di San Donato e dal capolinea della metropolitana gialla di. Pochi minuti dopo sono arrivati i , la polizia e i mezzi di soccorso: la caduta dell', ...... a pochi passi dalla sede dell'Eni di San Donato e dal capolinea della metropolitana gialla di. Pochi minuti dopo sono arrivati i , la polizia e i mezzi di soccorso: la caduta dell', ...Sono in corso, intanto, le operazioni di riconoscimento delle persone a bordo. I vigili del fuoco: «Purtroppo non abbiamo potuto soccorrere nessuno» La palazzina era disabitata e in costruzione, e dom ...Tre minuti di volo: dalle 13,04 alle 13,07 quando l'aerotaxi decollato si è schiantato contro una palazzina di San Donato Milanese. Otto ...