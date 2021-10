Milano | aereo precipita a San Donato | 8 morti | 2 italiani Le fiamme e i soccorsi FOTO

(Di domenica 3 ottobre 2021) Il velivolo era decollato da Linate ed era diretto a Olbia. Si è schiantato su una palazzina di due piani, in via 8 settembre 2001, a pochi passi dal capolinea della metropolitana gialla. Tuttigli otto passeggeri, tra cui un imprenditore italiano e la sua famiglia. Sull'incidente "verrà aperto un fascicolo per disastro colposo", ha spiegato il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano dopo i primi rilievi

Era arrivato in Italia a bordo del suolo scorso 30 settembre e dopo una breve sosta aera diretto in Sardegna, in Costa Smeralda , dove ad attenderlo c'era già sua madre. La donna, un'...AGI - Potrebbero esserci due italiani tra le 8 le vittime del disastrodiin cui è morto anche Dan Petrescu, uno degli uomini più ricchi di Romania. A bordo del Pc - 12 partito alla volta di Olbia e precipitato contro un edificio in costruzione c'era anche ...L'incidente di San Donato Milanese nelle parole di chi ha assistito allo schianto dei velivolo nel quale sono morte otto persone ...(LaPresse) - Tanta paura tra i cittadini a a San Donato Milanese, alle porte del capoluogo lombardo, dove un aereo ultraleggero, decollato da Milano Linate e diretto in Sardegna, è caduto ...