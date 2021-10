Milan | Ibrahimovic e il messaggio d’auguri del club rossonero

Advertising

CB_Ignoranza : Ibrahimovic compirà 40 anni questa domenica, così Zlatan ha scelto di festeggiare il compleanno in anticipo, di ven… - DiMarzio : #Ibrahimovic tra #Milan e #Inter con quella telefonata che poteva cambiare tutto - Gazzetta_it : I pugni a Onyewu, Lukaku e le minacce a Van der Vaart: tutti i nemici giurati di #Ibrahimovic - gilnar76 : Ibrahimovic dirigente del #Milan? Lo svedese: «Non è ancora il momento» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - AdamSinurat : RT @cmdotcom: #Ibrahimovic: 'Voglio giocare il più possibile, non mi sento vicino all'addio. Quando torno faccio paura e faccio saltare gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ibrahimovic

: "Voglio vincere con il" " Con metà stadio sembra pieno. Ora aspettiamo l'altra metà per farlo saltare di più ", aggiunge Ibra, spiegando quale filosofia lo spinga a non mollare ...Zlatanè il primo calciatore ad aver giocato con sette squadre in Champions League, campione ovunque abbia giocato, dall'Ajax al Psg, passando per Juventus, Inter, Barcellona e, ha ...Nel corso della sua lunga intervista ai canali ufficiali del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche dei grandi campioni con cui ha giocato negli anni:.Ibrahimovic: "Voglio vincere con il Milan" "Con metà stadio sembra pieno. Ora aspettiamo l'altra metà per farlo saltare di più", aggiunge Ibra, spiegando quale filosofia lo spinga a non mollare anche ...