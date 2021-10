Michele Morrone più innamorato che mai: chi è la nuova fidanzata (Di domenica 3 ottobre 2021) Michele Morrone è senza dubbio uno dei volti più apprezzati del mondo dello spettacolo: che sia sul grande schermo, in tv o in passerella, è riuscito spesso a conquistare il pubblico. Nel corso della sua carriera ha preso parte a diverse famose serie Rai tra cui "Come un delfino" (2011) e "Che Dio ci aiuti" (2014), nonché più recentemente a sei puntate di "Sirene" (2017) e a due puntate della terza stagione della serie italo-americana "I Medici". Per quanto riguarda il grande schermo, ha ottenuto riconoscimenti internazionali interpretando Massimo Torricelli nel film erotico "365 giorni" di Barbara Bia?ow?s e Tomasz Mandes. Con le sue performance ha conquistato il pubblico e in molti si chiedono, dopo il divorzio, chi sia ora la sua nuova fiamma. Morrone si è sposato nel 2014 con la stilista libanese Rouba Saadeh, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 3 ottobre 2021)è senza dubbio uno dei volti più apprezzati del mondo dello spettacolo: che sia sul grande schermo, in tv o in passerella, è riuscito spesso a conquistare il pubblico. Nel corso della sua carriera ha preso parte a diverse famose serie Rai tra cui "Come un delfino" (2011) e "Che Dio ci aiuti" (2014), nonché più recentemente a sei puntate di "Sirene" (2017) e a due puntate della terza stagione della serie italo-americana "I Medici". Per quanto riguarda il grande schermo, ha ottenuto riconoscimenti internazionali interpretando Massimo Torricelli nel film erotico "365 giorni" di Barbara Bia?ow?s e Tomasz Mandes. Con le sue performance ha conquistato il pubblico e in molti si chiedono, dopo il divorzio, chi sia ora la suafiamma.si è sposato nel 2014 con la stilista libanese Rouba Saadeh, ...

